В Башкирии наблюдается тенденция к уменьшению количества браков между несовершеннолетними

В России брачный возраст установлен с 18 лет, но при наступлении определенных обстоятельств браки регистрируются между лицами, не достигшими этого возраста. К ним относятся беременность или наличие общих детей. В соответствии с 13 статьей Семейного кодекса подписывается распоряжение о снижении брачного возраста, и брак разрешается. Насколько готовы дети, не достигшие 18 лет, к таким отношениям, обсуждали участники круглого стола, посвященного медицинским, социальным и психологическим аспектам несовершеннолетних браков.

«Семейная психология говорит о том, что для вступления в супружество должна быть обязательная психологическая подготовка. У несовершеннолетних в основном наблюдается недопонимание с родителями, и решение выйти замуж или жениться принимается, чтобы уйти из семьи, где есть давление со стороны родителей. Небольшой жизненный опыт, не сформированная ответственность за другого человека, за родившегося ребенка, неумение справляться с кризисами отношений, отсутствие финансовых возможностей, уменьшение личной свободы в связи с рождением малыша — всё это оказывает негативное влияние на взаимодействие молодых супругов, — рассказала психолог Республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям Галина Шурухина. — Таким образом, психологически столь молодая семья оказывается не готова к супружеству, основные задачи по воспитанию их ребенка ложатся на плечи родителей. Поэтому важно изначально устанавливать теплые отношения между родителями и подростками».

«Граждане до 18 лет — это дети и с физиологической точки зрения. Беременности в основном бывают с осложнениями, не всегда рождаются здоровые дети, — отметила заведующая поликлиникой при роддоме № 4 Уфы Резеда Юлбарисова. — В связи с психологической незрелостью у девушек, как правило, нет ответственного отношения к беременности. Они не выполняют рекомендации врачей, не посещают консультации, критически относятся к взрослым, к ним нужен индивидуальный подход. В год мы наблюдаем один-два случая ранних беременностей».

«Как правило, за получением разрешения для снижения брачного возраста молодые люди приходят с родителями. Разрешение на вступление в брак оформляется распоряжением главы администрации, которое рассчитано на конкретный случай. С 2014 года таких разрешений по Кировскому району было выдано 12. Среди данных случаев 10 девочкам не было 17 лет, двум — 16 лет. В первую очередь с ними проводится разъяснительная беседа о том, что с вступлением в брак несовершеннолетние супруги приобретают полную дееспособность и перед рожденными детьми имеют такие же обязанности, как совершеннолетние родители», — отметила инспектор комитета по делам несовершеннолетних администрации Кировского района Уфы Зиля Бадретдинова.

В 2015 году прокурором Башкортостана был внесен на рассмотрение законопроект, направленный на реализацию статьи 13 Семейного кодекса России, которая допускает в исключительных случаях вступление в брак до достижения возраста 16 лет. Законодательно предлагалось обозначить нижнюю предельную границу брачного возраста с 14 до 15 лет, а также порядок этой процедуры. Законопроект не снижает и не устанавливает брачный возраст, а лишь регулирует процедуру заключения брака до 16 лет, который в настоящее время четко не регламентирован, считают специалисты. Сейчас согласие на заключение брака дает орган исполнительной власти республики на основании проверки, проведенной органом опеки и попечительства, и при наличии беременности и рождения ребенка.

Однако предложенные нововведения всколыхнули общественность, рассмотрение депутатами законопроекта было отложено. Тогда как подобные инициативы приняты и применяются на практике в других субъектах РФ.

«Случаи ранних браков в регионе уже есть, но нужны нормативные акты, которые будут разрешать подобные вопросы, сейчас как такового механизма нет. Если девочка в 14 лет забеременела, то при всем желании она не сможет обратиться в орган ЗАГС и зарегистрировать брак. Предложенный законопроект в обществе, конечно же, вызвал бурю эмоций, но это ведь не зеленый свет для всех 14-летних для вступления брак. Брак возможен лишь при наступлении определенных обстоятельств. С принятием закона будет четко установлен порядок, в каком случае к нам могут обращаться 14-летние. Возможно, наше общество просто морально не готово к таким нововведениям. Да и в регионе нет острой необходимости в скором принятии решения, цифры по ранним бракам у нас не такие большие», — прокомментировала начальник Отдела ЗАГС Кировского района Уфы Наиля Саитгалина.