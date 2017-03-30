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15:29 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Автобусный маршрут № 170А изменит схему движения в Краснодаре с 3 апреля

Краснодар, 30 марта, KrasnodarMedia. С 3 апреля краснодарский автобусный маршрут № 170А изменит схему движения. Об этом информирует население города департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды города Краснодара.

Этот маршрут соединяет улицу Гаврилова с поселком Индустриальным и его микрорайоном Дивным, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города Краснодара.

С 3 апреля вносится изменение в схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар № 170А «Ул. им. Гаврилова П. М. — посёлок Индустриальный — микрорайон Дивный посёлка Индустриального», в части организации движения автобусов в посёлке Индустриальном в прямом и обратном направлениях по следующему пути следования: ул. Степная, ул. Дорожная, ул. Светлая, ул. Восточная, ул. Железнодорожная, ул. Путеводная, ул. Ивовая, ул. Учительская, пер. Дорожный, ул. Дорожная и далее по утверждённому маршруту, сообщает пресс-служба администрации города Краснодара.

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