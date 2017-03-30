Краснодарские депутаты сдадут нормы ГТО

Госслужащие уже успели разбиться на десять команд. Состязание продлится полгода. Сотрудникам предстоит проявить свои физические возможности в баскетболе, мини-футболе, волейболе, настольном теннисе. Сильнейших определят в соревновании по перетягиванию каната.

Также депутаты покатают шары в боулинге, их ждут партии в шахматы и нарды. Но сначала всем участникам чиновничьих состязаний предстоит сдать нормы ГТО. Спартакиада будет проходить в нерабочее время.