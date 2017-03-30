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13:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму проекты реконструкции плато Ай-Петри вызвали споры

Первый вариант, представленный департаментом архитектуры и градостроительства администрации Ялты, предполагает создание на Ай-Петри экологического курорта с турбазой, элементами ландшафтного искусства и круглогодичными развлечениями для туристов — сноупарком, подвесными пешеходными мостами, велодорожками и прогулочными тропами.

Источник: Пресс-служба администрации Ялты

Другой проект был разработан по поручению главы администрации Ялты Андрея Ростенко. Он предполагает минимальное вторжение в естественную природную среду и полное отсутствие капитальных строений.

По словам внештатного советника главы администрации города Ялты Анри Канунова, среди проектов самыми интересными можно назвать сад камней, стеклянные смотровые площадки и каменный лабиринт из габионов. Это объемные изделия различной формы из проволочной крученой сетки с шестиугольными ячейками. Здесь же может появиться и самый длинный в мире зип-лайн (спуск по стальному канату с отрывом от земли). Его вероятная протяженность — 2,6 километра, в то время как сейчас самый длинный такой спуск длиной 2545 метра расположен в Медном каньоне в Мексике.
Кроме того, в районе канатной дороги на плато планируется обустроить специальную площадь для отдыха и прогулок с «сухим» фонтаном, струи которого будут бить из-под ног туристов, а чаша бассейна спрятана под решеткой.

Летом на плато появится возможность прокатиться на велосипедах, а зимой — на снегокатах. Для этих целей будут сделаны специальные велодорожки и дорожки для скоростного спуска. При этом останется возможность покататься и на животных, но только цивилизованно — по определенному маршруту.
Для легковых автомобилей и экскурсионных автобусов на плато планируется сделать две парковки. Будет и вертолетная площадка для проведения поисково-спасательных работ, что особенно актуально зимой, когда подняться на плато на автомобиле бывает проблематично.

А вот многочисленных заведений общественного питания и сувенирных палаток на плато не будет. Останется лишь одно стационарное кафе близ верхней станции канатной дороги и прилегающие к нему сувенирные ряды.

— Много споров и разногласий в социальных сетях вызвала информация о появлении на плато церкви, — говорит Анри Кануков. — Хотелось бы уточнить, что это будет небольшая часовня, которая будет расположена со стороны автомобильной дороги на плато, около горнолыжного клуба. Но какой из этих проектов будет утвержден и с какими поправками, мы пока не знаем, поэтому говорить о том, что будет расположено на плато, пока преждевременно.

В пресс-службе администрации Ялты уточнили, что специалисты мэрии готовы принять к рассмотрению любые предложения для повышения привлекательности кластера с жестким условием сохранения сложившейся экосистемы плато. Но последний аспект как раз-таки вызывает обеспокоенность общественников и экологов.

— Ничего, кроме полного сноса существующих строений, я для Ай-Петри не предлагаю уже много лет. Неужели не понятно, что там заповедник, — считает доцент кафедры экономической и социальной географии КФУ, член Экспертно-аналитического совета при Совмине РК Сергей Киселев. — Нам предложили очередной прожект, который в очередной раз показывает полное отсутствие какой-либо экологической культуры у жаждущих новых источников обогащения. Привлекательность Крыма обеспечивается в первую очередь сочетанием обустроенных территорий и пустынных пространств. Стремление сделать здесь вторую Турцию, Египет, Испанию убьет собственно Крым. Энергию инноваторов следовало бы направлять не в сторону освоения очередных земельных участков под строительство «апартаментов», а в развитие высокотехнологичных отраслей производства в промышленности и сельском хозяйстве.

В ближайшее время решение о судьбе плато Ай-Петри примет руководство Республики Крым. Но в любом случае прежде чем реализовать любой из проектов, необходимо снести построенные за годы Украины многочисленные торговые ряды, кафе и забегаловки, которые превратили природный заповедник в антисанитарный высокогорный рынок. Правда, сдавать без боя свои прибыльные шалманы, палатки и гостиницы их владельцы пока не собираются. Ведь за последние десятилетия ни одна попытка властей зачистить уникальный природный уголок не увенчалась успехом.

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