В Крыму проекты реконструкции плато Ай-Петри вызвали споры
Первый вариант, представленный департаментом архитектуры и градостроительства администрации Ялты, предполагает создание на
Первый вариант, представленный департаментом архитектуры и градостроительства администрации Ялты, предполагает создание на
Другой проект был разработан по поручению главы администрации Ялты Андрея Ростенко. Он предполагает минимальное вторжение в естественную природную среду и полное отсутствие капитальных строений.
По словам внештатного советника главы администрации города Ялты Анри Канунова, среди проектов самыми интересными можно назвать сад камней, стеклянные смотровые площадки и каменный лабиринт из габионов. Это объемные изделия различной формы из проволочной крученой сетки с шестиугольными ячейками. Здесь же может появиться и самый длинный в мире
Кроме того, в районе канатной дороги на плато планируется обустроить специальную площадь для отдыха и прогулок с «сухим» фонтаном, струи которого будут бить
Летом на плато появится возможность прокатиться на велосипедах, а зимой — на снегокатах. Для этих целей будут сделаны специальные велодорожки и дорожки для скоростного спуска. При этом останется возможность покататься и на животных, но только цивилизованно — по определенному маршруту.
Для легковых автомобилей и экскурсионных автобусов на плато планируется сделать две парковки. Будет и вертолетная площадка для проведения
А вот многочисленных заведений общественного питания и сувенирных палаток на плато не будет. Останется лишь одно стационарное кафе близ верхней станции канатной дороги и прилегающие к нему сувенирные ряды.
— Много споров и разногласий в социальных сетях вызвала информация о появлении на плато церкви, — говорит Анри Кануков. — Хотелось бы уточнить, что это будет небольшая часовня, которая будет расположена со стороны автомобильной дороги на плато, около горнолыжного клуба. Но какой из этих проектов будет утвержден и с какими поправками, мы пока не знаем, поэтому говорить о том, что будет расположено на плато, пока преждевременно.
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— Ничего, кроме полного сноса существующих строений, я для
В ближайшее время решение о судьбе плато