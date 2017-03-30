«Вагон знаний» объединил Самару с Пензой, Ульяновском и Уфой

Первый образовательный тур для детей был организован в декабре 2016 года. В рамках проекта 233 школьника из Пензенской области посетили Самару. В этом году проект вышел на новый уровень — с 17 февраля 2017 года перевезено более 1450 школьников. География проекта также расширилась, объединив Самару с Пензой, Ульяновском и Уфой.

С 31 марта по 2 апреля текущего года в рамках проекта организовано сразу три туристических рейса, два из которых пройдут впервые. Так, в ближайшие выходные 220 школьников республики Башкортостан посетят Самару, 120 детей Пензенской области отправятся в автомобильную столицу Поволжья — Тольятти и 180 самарских школьников отправятся в Пензу, где посетят Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». Общее количество участников проекта превысит 2 тыс. человек.