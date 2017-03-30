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13:59 (мск), источник: НИА Самара

«Вагон знаний» объединил Самару с Пензой, Ульяновском и Уфой

Основные цели проекта «Вагон знаний» — знакомство школьников с историей России в необычном формате железнодорожного путешествия, развитие внутреннего туризма и воспитание патриотизма. Железнодорожные туры осуществляются дневными экспрессами.

Первый образовательный тур для детей был организован в декабре 2016 года. В рамках проекта 233 школьника из Пензенской области посетили Самару. В этом году проект вышел на новый уровень — с 17 февраля 2017 года перевезено более 1450 школьников. География проекта также расширилась, объединив Самару с Пензой, Ульяновском и Уфой.

С 31 марта по 2 апреля текущего года в рамках проекта организовано сразу три туристических рейса, два из которых пройдут впервые. Так, в ближайшие выходные 220 школьников республики Башкортостан посетят Самару, 120 детей Пензенской области отправятся в автомобильную столицу Поволжья — Тольятти и 180 самарских школьников отправятся в Пензу, где посетят Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы». Общее количество участников проекта превысит 2 тыс. человек.

Отличительной особенностью проекта «Вагон знаний» от других туристических поездок для детей является специально разработанная интерактивная программа, активными участниками которой юные пассажиры становятся сразу после посадки в
поезд, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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