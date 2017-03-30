Открытие Музея кино на ВДНХ перенесли на октябрь

Как ожидалось, обновленный выставочный комплекс начнет работу в июне. Перенос сроков связан с реализацией проекта «Ландшафтный парк», который появится на ВДНХ весной 2018 года.

Парк разместят на территории 87,3 га, он займет всю запрудную зону ВДНХ, где находится павильон № 36. Реализация проекта предполагает проведение масштабных работ, что может затруднить доступ публики на открытие и последующие выставки и ежедневные киносеансы.

В итоге было принято решение открыть музей 15 октября. В этот день в 1908 году прошел первый показ первой игровой кинокартины российского кино «Понизовая вольница».