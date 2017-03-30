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15:18 (мск), источник: Газета.Ру

Открытие Музея кино на ВДНХ перенесли на октябрь

Открытие Музея кино на ВДНХ в Москве перенесли на 15 октября 2017 года, сообщает Министерство культуры на своем сайте.

Источник: Reuters

Как ожидалось, обновленный выставочный комплекс начнет работу в июне. Перенос сроков связан с реализацией проекта «Ландшафтный парк», который появится на ВДНХ весной 2018 года.

Парк разместят на территории 87,3 га, он займет всю запрудную зону ВДНХ, где находится павильон № 36. Реализация проекта предполагает проведение масштабных работ, что может затруднить доступ публики на открытие и последующие выставки и ежедневные киносеансы.

В итоге было принято решение открыть музей 15 октября. В этот день в 1908 году прошел первый показ первой игровой кинокартины российского кино «Понизовая вольница».

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