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14:36 (мск), источник: "Российская газета"

Пермские приставы арестовали две тысячи гусей

Судебным приставам Чернушинского и Куединского районов Пермского края пришлось наложить арест на имущество должника — 2100 гусей.

Как пояснили «РГ» в Управлении ФССП по Пермскому краю, сумма долга фермера составляла 865 тысяч. За возмещением обратился банк, который ранее согласовал «живое» имущество в качестве залога по кредиту. Предварительная стоимость гусей оценивается в 1,4 миллиона рублей.

Согласно распространенной практике, арестованное имущество пока находится на ответственном хранении у владельца. Однако если он решить продать гусей или избавиться от них, его ждет уголовная ответственность. Если фермер не рассчитается по долгам, то гуси будут проданы с аукциона.

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