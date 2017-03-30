Пермские приставы арестовали две тысячи гусей

Как пояснили «РГ» в Управлении ФССП по Пермскому краю, сумма долга фермера составляла 865 тысяч. За возмещением обратился банк, который ранее согласовал «живое» имущество в качестве залога по кредиту. Предварительная стоимость гусей оценивается в 1,4 миллиона рублей.

Согласно распространенной практике, арестованное имущество пока находится на ответственном хранении у владельца. Однако если он решить продать гусей или избавиться от них, его ждет уголовная ответственность. Если фермер не рассчитается по долгам, то гуси будут проданы с аукциона.