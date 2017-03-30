В воздухе Октябрьского округа в 1,5 раза превышена норма формальдегида

Во всем городе количество вредных для омичей веществ даже близко не приближается к предельно допустимой концентрации, но только не в Октябрьском округе.

Так специалистами, согласно их замерам, установлено превышение в данном округе уровня формальдегида в 1,5 раза. Однако по всему городу сейчас стоит такая погода, которая способствует рассеиванию вредных примесей в воздухе, считают в ведомстве.

Учеными-токсикологами доказано, что формальдегид вреден для здоровья людей. Наибольшую опасность для отравления формальдегидом представляют лакокрасочные материалы и напольные покрытия. Именно этот характерный запах, которым отличаются данные вещи, и является парами формальдегида.

А вот симптомы отравления ими куда как неприятней самого запаха — слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, одышка, удушье, головная боль, нарушение координации движений, судороги. При вдыхании его паров возможно возникновение аллергических реакций кожи (вплоть до экземы), а у женщин нарушается менструальный цикл.