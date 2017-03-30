Погода в Башкирии на 31 марта: похолодает до -14 градусов

Завтра в Башкирии ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег, по юго-востоку умеренный снег, слабая метель. Ветер западный, северо-западный 8−13 м/с, в восточных районах республики возможны порывы ветра до 18 м/с.

Как сообщают синоптики, температура воздуха ночью составит -9,-14 градусов, по югу до -3 градусов, днем столбик термометра поднимется до -1,-6 градусов.

МЧС республики предупреждает об ухудшении видимости на отдельных участках автодорог, также ожидается сильный гололед и снежный накат.