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14:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 31 марта: похолодает до -14 градусов

МЧС предупреждает о сильном гололеде и снежном накате на дорогах.

Завтра в Башкирии ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег, по юго-востоку умеренный снег, слабая метель. Ветер западный, северо-западный 8−13 м/с, в восточных районах республики возможны порывы ветра до 18 м/с.

Как сообщают синоптики, температура воздуха ночью составит -9,-14 градусов, по югу до -3 градусов, днем столбик термометра поднимется до -1,-6 градусов.

МЧС республики предупреждает об ухудшении видимости на отдельных участках автодорог, также ожидается сильный гололед и снежный накат.

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