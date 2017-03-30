Погода в Башкирии на 31 марта: похолодает до -14 градусов
МЧС предупреждает о сильном гололеде и снежном накате на дорогах.
МЧС предупреждает о сильном гололеде и снежном накате на дорогах.
Завтра в Башкирии ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег, по
Как сообщают синоптики, температура воздуха ночью составит -9,-14 градусов, по югу до -3 градусов, днем столбик термометра поднимется до -1,-6 градусов.
МЧС республики предупреждает об ухудшении видимости на отдельных участках автодорог, также ожидается сильный гололед и снежный накат.