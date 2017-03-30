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14:20 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигается штормовой ветер.

30 и 31 марта объявлено штормовое предупреждение в Крыму в связи с усилением скорости ветра, передает пресс-служба МЧС по РК.

«Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” вечером 30 марта, сутки 31 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15−20 метров в секунду», — уточнили в сообщении.

Уточним, что сотрудники МЧС просят жителей и гостей полуострова не ходить в туристические походы в названные дни и ограничить пребывание на улице.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий может перестать работать Керченская паромная переправа.

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