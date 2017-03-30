В Крыму объявлено штормовое предупреждение
На Крым надвигается штормовой ветер.
На Крым надвигается штормовой ветер.
30 и 31 марта объявлено штормовое предупреждение в Крыму в связи с усилением скорости ветра, передает
«Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” вечером 30 марта, сутки 31 марта в Крыму ожидается усиление
Уточним, что сотрудники МЧС просят жителей и гостей полуострова не ходить в туристические походы в названные дни и ограничить пребывание на улице.
Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий может перестать работать Керченская паромная переправа.