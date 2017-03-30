Экстренная разморозка: ученые рассказали, как растаяла Антарктида

Льды становятся тоньше и пропускают солнечный свет. Благодаря этому под ними размножается фитопланктон. Таких необычных зеленых ледяных полей стало больше в 10 раз с конца прошлого века.

При этом другие эксперты отметили, что такие периоды, когда льды начинают массово таять, характерны для земли. По их уверениям, слишком уж переживать не стоит. Выяснили, что Антарктида 26 миллионов лет назад несколько раз полностью лишалась льда и покрывалась коркой снова.

Причем этот цикл занимал относительно немного — около ста тысяч лет. И его причины точно установить не удалось. Ученые также выяснили, что такие глобальные изменения происходили при составе воздуха, похожем на современный, пишет РЕН ТВ.