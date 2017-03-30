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15:03 (мск), источник: dostup1.ru

Восстановлено движение транспорта по трассе Р-336 на границе с Оренбургской областью

Дорога была закрыта с семи утра четверга из-за метели.

На трассе Р-336 на границе Оренбургской и Челябинской областей снято временное ограничение на движение транспорта, введенное из-за непогоды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Главное управление МЧС по Челябинской области информирует, что с 15.30 по местному времени 30 марта снято временное ограничение движения для транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург — Орск, с 170 по 260 км», — сообщили в пресс-центре.

По информации Гидрометцентра, в четверг, 30 марта, и в первой половине ночи пятницы, 31-го, в Челябинской области прогнозируется сильный снег, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах — сильная гололедица, ветер 20−25 метров в секунду. Сегодня в регионе действует экстренное предупреждение в связи с обильными снегопадами и усилением ветра. МЧС не исключает локальных чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах и линиях энергосистем. Кроме того, спасатели предупреждают о возможных повреждениях слабоукрепленных конструкций, обрыве линий электропередачи, увеличении количества ДТП.

Предстоящей ночью в в Челябинской области будет минус 7−12, при прояснении — до 12 градусов, завтра днем — от плюс одного до минус четырех, в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные снегопады, возможны метели, на дорогах — сильная гололедица.

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