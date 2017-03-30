Савченко в платье и на каблуках гуляла по Берлину

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко посетила Берлин и пообщалась с экспертами, политиками, журналистами и правозащитными организациями. Стоит отметить, что во время своего визита политик выглядела очень женственно. Об этом сообщает DW.

Савченко была одета в темно-синее платье, легкое голубое пальто и выбрала обувь на каблуках. В немецкой столице она остановилась в пятизвездочном отеле Westin Grand.

Нардепу устроили небольшую фотосессию возле остатков Берлинской стены на Потсдамской площади. Фотограф попросил Савченко попозировать у бетонного обломка с большим пацифистским изображением.