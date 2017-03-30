Главе Южного Урала отдали первую тысячу подписей в защиту библиотеки

Первая тысяча подписей под обращением в защиту отдела по работе с юношеством передана сегодня, 30 марта, в приемную губернатора Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Родительского Всероссийского Сопротивления».

Голоса в защиту от расформирования юношеского отдела Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина были собраны активными горожанами и общественниками Челябинска на уличных пикетах 24 и 25 марта возле памятника Ленину на Алом Поле.

В обращении, под которым поставили подписи более 1000 горожан, отмечается, что под видом переезда руководство библиотеки расформировало большой отдел городской библиотеки. В результате часть молодежи, подростков лишились места пребывания, в котором была выстроена работа вокруг книги.

В обращении выражается просьба к главе региона остановить разрушение отдела по важной и необходимой работе с подрастающим поколением. «Понимая губительность разрушения работы отдела именно для юношества, просим Вас остановить фактическую ликвидации юношеского отдела, сохранить его в прежнем помещении и способствовать развитию работы библиотеки как центра чтения в интересах подрастающего поколения, жителей города и области», — отмечается в подписных листах.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM от представителя челябинского регионального отделения «РВС», сегодня, 30 марта, выяснились подробности конфигурации помещения, планируемого под размещение ликвидированного юношеского отдела. Помещение состоит из двух частей — на первом и втором этажах левого крыла Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина. На первом имеется около 100 квадратных метров, еще порядка 150-ти на втором. Книги для юношества будут располагаться на 36 квадратных метрах первого и на втором этаже. Остальная площадь первого этажа подготовлена для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий всей библиотеки.

В челябинском отделении «РВС» сообщили, что в ближайшее время на площадке Общественной палаты Челябинской области будет проведено обсуждение конфликтной ситуации, связанной с реорганизацией юношеского отдела. А пока, уверяют общественники, сбор подписей будет продолжен. В ближайшие дни вновь пройдут пикеты, на которых представители родительского сообщества будут собирать голоса горожан в поддержку юношеского отдела, а также принимать подписные листы у активистов, и тех кто самостоятельно собирал мнение жителей Челябинска в отношении закрытия отдела для юношества.

Напомним, в начале марта 2017 года руководство Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина объявило сотрудникам юношеского отдела о необходимости переехать во отремонтированное помещение меньшей площади с новой конфигурацией помещений. О грядущих преобразованиях сотрудники отдела рассказали родителям читателей, которые в свою очередь обратились в «Родительское Всероссийское Сопротивление». Подключившиеся общественники попытались выйти на диалог с руководством библиотеки и начальником Управления культуры администрации города Челябинска с целью выяснения всех обстоятельств реорганизации. Чиновники проигнорировали призывы к встрече и решили экстренно ликвидировать отдел на старом месте. Были заменены замки на дверях в юношеский отдел, книжные фонды перевезены в другие помещения, а коллектив сотрудников отдела расформирован по другим отделам библиотеки.

После этого представители родительского сообщества, родители читателей и сотрудники отдела обратились к общественности с призывом встать на защиту отдела литературы для юношества. Была создана группа в социальной сети «Спасем юношеский отдел библиотеки имени А. Пушкина!», запланированы публичные мероприятия с целью донести информацию о произошедшем разгроме юношеского отдела.

Отметим, на фоне разгоревшегося скандала, связанного с ликвидацией юношеского отдела, в Челябинске 28 марта прошла конференция «Библиотеки Челябинской области: вызовы времени и общества», на которую были приглашены 132 руководителя и специалиста библиотечной системы из 39 территорий Челябинской области. Одним из докладчиков на мероприятии была Елена Ямпольская, которая заявила о высочайшей роли библиотек в развитии человеческой личности, и предложила «ввести поощрение для тех муниципальных глав, которые сохраняют библиотеки, сельские дома культуры, потому что понимают, что это центр культурного мира».