Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Принц Ирака предложил купить за 300 000 долларов Надежду Савченко
Мнение: зачем Путин увез Медведева в Арктику
Леонид Филатов: трагическая судьба любимца советских женщин
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Как Российская империя продавала Аляску 150 лет назадПочему Александр II уступил "русскую Америку" и что дала нашей стране эта сделка
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Новая ракета РФ потопит авианосец НАТО, даже если ее собьют – СМИ
Российскую военную технику сожгут – СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
1195-летие Ирины Антоновой
15:37 (мск), источник: ИА REGNUM

Главе Южного Урала отдали первую тысячу подписей в защиту библиотеки

Его просят защитить юношеский отдел библиотеки им. А. С. Пушкина.

Первая тысяча подписей под обращением в защиту отдела по работе с юношеством передана сегодня, 30 марта, в приемную губернатора Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Родительского Всероссийского Сопротивления».

Голоса в защиту от расформирования юношеского отдела Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина были собраны активными горожанами и общественниками Челябинска на уличных пикетах 24 и 25 марта возле памятника Ленину на Алом Поле.

В обращении, под которым поставили подписи более 1000 горожан, отмечается, что под видом переезда руководство библиотеки расформировало большой отдел городской библиотеки. В результате часть молодежи, подростков лишились места пребывания, в котором была выстроена работа вокруг книги.

В обращении выражается просьба к главе региона остановить разрушение отдела по важной и необходимой работе с подрастающим поколением. «Понимая губительность разрушения работы отдела именно для юношества, просим Вас остановить фактическую ликвидации юношеского отдела, сохранить его в прежнем помещении и способствовать развитию работы библиотеки как центра чтения в интересах подрастающего поколения, жителей города и области», — отмечается в подписных листах.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM от представителя челябинского регионального отделения «РВС», сегодня, 30 марта, выяснились подробности конфигурации помещения, планируемого под размещение ликвидированного юношеского отдела. Помещение состоит из двух частей — на первом и втором этажах левого крыла Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина. На первом имеется около 100 квадратных метров, еще порядка 150-ти на втором. Книги для юношества будут располагаться на 36 квадратных метрах первого и на втором этаже. Остальная площадь первого этажа подготовлена для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий всей библиотеки.

В челябинском отделении «РВС» сообщили, что в ближайшее время на площадке Общественной палаты Челябинской области будет проведено обсуждение конфликтной ситуации, связанной с реорганизацией юношеского отдела. А пока, уверяют общественники, сбор подписей будет продолжен. В ближайшие дни вновь пройдут пикеты, на которых представители родительского сообщества будут собирать голоса горожан в поддержку юношеского отдела, а также принимать подписные листы у активистов, и тех кто самостоятельно собирал мнение жителей Челябинска в отношении закрытия отдела для юношества.

Напомним, в начале марта 2017 года руководство Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина объявило сотрудникам юношеского отдела о необходимости переехать во отремонтированное помещение меньшей площади с новой конфигурацией помещений. О грядущих преобразованиях сотрудники отдела рассказали родителям читателей, которые в свою очередь обратились в «Родительское Всероссийское Сопротивление». Подключившиеся общественники попытались выйти на диалог с руководством библиотеки и начальником Управления культуры администрации города Челябинска с целью выяснения всех обстоятельств реорганизации. Чиновники проигнорировали призывы к встрече и решили экстренно ликвидировать отдел на старом месте. Были заменены замки на дверях в юношеский отдел, книжные фонды перевезены в другие помещения, а коллектив сотрудников отдела расформирован по другим отделам библиотеки.

После этого представители родительского сообщества, родители читателей и сотрудники отдела обратились к общественности с призывом встать на защиту отдела литературы для юношества. Была создана группа в социальной сети «Спасем юношеский отдел библиотеки имени А. Пушкина!», запланированы публичные мероприятия с целью донести информацию о произошедшем разгроме юношеского отдела.

Отметим, на фоне разгоревшегося скандала, связанного с ликвидацией юношеского отдела, в Челябинске 28 марта прошла конференция «Библиотеки Челябинской области: вызовы времени и общества», на которую были приглашены 132 руководителя и специалиста библиотечной системы из 39 территорий Челябинской области. Одним из докладчиков на мероприятии была Елена Ямпольская, которая заявила о высочайшей роли библиотек в развитии человеческой личности, и предложила «ввести поощрение для тех муниципальных глав, которые сохраняют библиотеки, сельские дома культуры, потому что понимают, что это центр культурного мира».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кто, за что и зачем убил Вороненкова?
Путин рассказал об отношении России к США
РФ обязали выплатить €50 тыс. за смерть демонстранта в Дагестане
Глава Института экономики РАН заявил о «закате» Академии наук
Медведев посоветовал Ткачеву «ставить будильник в разные места»
Военные показали испытания российского боевого робота
Умер нобелевский лауреат академик Абрикосов
Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 протестируют в Китае‍
Спорт
Укрощение Блохи: за что ФИФА так строго наказала Месси Разбираемся, что написал Лионель Месси в своей объяснительной записке в адрес ФИФА и чем может помочь земляку Диего Марадона
Авто
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото) Авария произошла рано утром в четверг на Московской кольцевой автодороге (МКАД). К счастью, в страшном ДТП никто не пострадал
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Безруков, Киркоров и другие гости премьеры фильма «Время первых» Картину первым зрителям представили впервые снявшиеся вместе Евгений Миронов и Константин Хабенский
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь