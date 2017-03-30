В Омске объявлено штормовое предупреждение
Метеорологи сообщают, что на вечер 30 марта и первую половину 31 числа в городе объявлено штормовое предупреждение. По словам синоптиков, в городе ожидается крайне сильный ветер с порывами.
Метеорологи сообщают, что на вечер 30 марта и первую половину 31 числа в городе объявлено штормовое предупреждение. По словам синоптиков, в городе ожидается крайне сильный ветер с порывами.
«Согласно штормовому предупреждению
В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей и гостей нашего региона соблюдать осторожность на улице.