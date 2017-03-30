В Омске объявлено штормовое предупреждение

«Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 30 марта с сохранением ночью и в первой половине 31 марта местами по Омской области ожидается сильный ветер порывами 22−27 м/с», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает жителей и гостей нашего региона соблюдать осторожность на улице.