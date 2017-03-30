Бесхозная сумка стала причиной остановки скоростного трамвая в Волгограде
Большая сумка, оставшаяся без хозяина, стала предметом разбирательства на скоростном трамвае в Волгограде.
Большая сумка, оставшаяся без хозяина, стала предметом разбирательства на скоростном трамвае в Волгограде.
Сообщение об обнаружении вызывающей подозрения сумки в салоне скоростного трамвая поступило в диспетчерскую «Метроэлектротранса» в 13:33.
Трамвай был остановлен, пассажиров эвакуировали. На месте работали сотрудники полиции. Как сообщает ВДТВ
Объезд осуществлялся по резервному кольцу по улице им. 7-й Гвардейской дивизии.