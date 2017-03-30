Воронежцы получили ложные объявления о перерасчёте платы за домофон

Но в самом расчётном центре пояснили, что история произошла ещё год назад. Тогда УК обратились в суд, и после года разбирательств домофоны были признаны общедомовым имуществом.

А значит, за их обслуживание должны выставлять счета управляющие компании. Так что никакого перерасчёта и возврата денег воронежцам ждать не стоит.

Юрий Шалимов, заместитель директора ЕПСС по правовым вопросам:

«Не совсем понятно, почему вновь и вновь пытаются так называемые домофонщики заново разжечь вот этот спор, но на наш взгляд существующие решения суда — они однозначные. В настоящий момент именно управляющие компании являются надлежащими лицами, уполномоченными осуществлять обслуживание домофонов».