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15:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежцы получили ложные объявления о перерасчёте платы за домофон

Жители Воронежа получили объявления о перерасчёте оплаты за домофон. Якобы 16 управляющих компаний незаконно выставляли счета в общей квитанции ЕПСС в то время, когда фактически приборы обслуживали другие компании.

Но в самом расчётном центре пояснили, что история произошла ещё год назад. Тогда УК обратились в суд, и после года разбирательств домофоны были признаны общедомовым имуществом.

А значит, за их обслуживание должны выставлять счета управляющие компании. Так что никакого перерасчёта и возврата денег воронежцам ждать не стоит.

Юрий Шалимов, заместитель директора ЕПСС по правовым вопросам:

«Не совсем понятно, почему вновь и вновь пытаются так называемые домофонщики заново разжечь вот этот спор, но на наш взгляд существующие решения суда — они однозначные. В настоящий момент именно управляющие компании являются надлежащими лицами, уполномоченными осуществлять обслуживание домофонов».

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