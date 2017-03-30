В сквере «Родина» в Самаре пройдет областной межнациональный праздник «Навруз»

В праздничной программе с участием творческих коллективов национальных общественных объединений Самарской области — театрализованное действие «Здравствуй, Навруз!», которое продемонстрирует историю праздника и его

особенности у разных народов, концертная программа с элементами национальных обрядов, выставка декоративно-прикладного искусства, работа детской и спортивной площадок.

Жители и гости Самары во время праздника познакомятся с богатейшим культурным наследием народов Востока, узнают о традициях, кухне и декоративно-прикладном искусстве.

Навруз — это праздник весеннего равноденствия и начала Нового года у ираноязычных и некоторых тюркоязычных народов. Он является одним из самых древних на земле. Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, он стал неотъемлемой частью культуры многих народов. В сентябре 2009 года Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза. Навруз объявлен государственным праздником в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Иране, Албании, Афганистане, Грузии, Индии, Турции, Македонии, в иракском Курдистане.

В Самарской области, как и по всей России, его празднуют татары, башкиры, казахи, таджики, азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы и многие другие народы. За последние годы в нашем регионе сложилась замечательная традиция общего празднования этого древнего и вечно молодого праздника.