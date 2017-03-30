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15:56 (мск), источник: НИА Самара

В сквере «Родина» в Самаре пройдет областной межнациональный праздник «Навруз»

8 апреля в 12.00 в сквере «Родина» (на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской) состоится V Областной межнациональный праздник «Навруз».

В праздничной программе с участием творческих коллективов национальных общественных объединений Самарской области — театрализованное действие «Здравствуй, Навруз!», которое продемонстрирует историю праздника и его
особенности у разных народов, концертная программа с элементами национальных обрядов, выставка декоративно-прикладного искусства, работа детской и спортивной площадок.

Жители и гости Самары во время праздника познакомятся с богатейшим культурным наследием народов Востока, узнают о традициях, кухне и декоративно-прикладном искусстве.

Навруз — это праздник весеннего равноденствия и начала Нового года у ираноязычных и некоторых тюркоязычных народов. Он является одним из самых древних на земле. Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, он стал неотъемлемой частью культуры многих народов. В сентябре 2009 года Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза. Навруз объявлен государственным праздником в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Иране, Албании, Афганистане, Грузии, Индии, Турции, Македонии, в иракском Курдистане.

В Самарской области, как и по всей России, его празднуют татары, башкиры, казахи, таджики, азербайджанцы, узбеки, туркмены, киргизы и многие другие народы. За последние годы в нашем регионе сложилась замечательная традиция общего празднования этого древнего и вечно молодого праздника.

Впервые межнациональный Навруз в Самарской области прошел в 2012 году. Совместная работа, сотрудничество и сотворчество представителей разных народов отражают общечеловеческое объединяющее значение праздника Навруз, способствуют укреплению межнационального согласия, дружбы, взаимодействия народов, взаимообогащению культур, сообщает пресс-служба облправительства.

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