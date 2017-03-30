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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лидер одной из четырех школ тибетского буддизма, Тринле Тхае Дордже, признанный в качестве Кармапы XVII некоторыми из последователей веры, сложил с себя монашеские обеты и женился на подруге детства, сообщает Hindustan Times.

Источник: AFP 2017

Кармапа — глава линии Карма Кагью, живший в XII веке. Поскольку, согласно учению Будды, все существа перерождаются, а просветлённые мастера перерождаются сознательно, после смерти Кармапы его последователи стали искать человека, в котором он переродился. Причем каждый Кармапа в конце своей жизни оставляет письмо или устные наставления о том, где можно будет найти его следующее воплощение. Также утверждается, что, родившись вновь, Кармапа может сам себя узнавать, заявляя в раннем детстве: «я — Кармапа». В настоящее время мнения разделились. Часть кагьюпинцев признает перерождением Кармапы Тринле Тхае Дордже, но большинство других лам считают своим лидером Ургьена Тринле Дордже.

У меня есть предчувствие, что мое решение жениться будет иметь положительное влияние не только для меня, но и для моего рода. Для всех нас это станет чем-то прекрасным и полезным
Тринле Тхае Дордже
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Однако Тринле Тхае Дордже не отказался от титула Кармапы и собирается продолжать свою деятельность в качестве перерождения лидера буддийской школы.

Избранницей ламы стала его 36-летняя подруга детства из Бутана. Сам же Тринле Тхае Дордже родился в Тибете в семье высокого ламы и женщины, происходившей из тибетского дворянства. Согласно официальной биографии, мальчик в полтора года объявил себя реинкарнацией Кармапы.

Популярность же конкурента Тринле Тхае Дордже за звание Кармапы XVII обусловлена тем, что его признал сам Далай-лама XIV.

Комментарии
4
Владимир *****
православные попы женятся...Так почему бы и буддистам этому заразительному примеру не последовать!
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А Б
Нормальный поступок здорового молодого человека. Во всяком случае, это лучше, чем нетрадиционная ориентация г-на (каждый может понимать так, как хочет) Гундяева.
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Оксана Поддубная
Молодой здоровый лось, конечно, хочется покувыркаться. Не онанизмом же ему заниматься..((
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