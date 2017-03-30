Лидер тибетских буддистов отрекся от монашеских обетов и женился

Кармапа — глава линии Карма Кагью, живший в XII веке. Поскольку, согласно учению Будды, все существа перерождаются, а просветлённые мастера перерождаются сознательно, после смерти Кармапы его последователи стали искать человека, в котором он переродился. Причем каждый Кармапа в конце своей жизни оставляет письмо или устные наставления о том, где можно будет найти его следующее воплощение. Также утверждается, что, родившись вновь, Кармапа может сам себя узнавать, заявляя в раннем детстве: «я — Кармапа». В настоящее время мнения разделились. Часть кагьюпинцев признает перерождением Кармапы Тринле Тхае Дордже, но большинство других лам считают своим лидером Ургьена Тринле Дордже.

У меня есть предчувствие, что мое решение жениться будет иметь положительное влияние не только для меня, но и для моего рода. Для всех нас это станет чем-то прекрасным и полезным

Однако Тринле Тхае Дордже не отказался от титула Кармапы и собирается продолжать свою деятельность в качестве перерождения лидера буддийской школы.