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15:56 (мск), источник: СуперОмск

В центре Омска ради пешеходов изменят режим работы светофора

Режим работы светофора изменится с 4 апреля на перекрестке улиц Крупской и дублера улицы Лукашевича.

Сейчас в одной фазе светофора автомобилисты на перекрестке поворачивают налево с улица Крупской, со стороны улицы Лукашевича, и одновременно со встречки едут прямо. После корректировок эти потоки будут полностью разделены.

Разделить секции работы светофора на автомобильные и пешеходные планируется на перекрестке улиц Орджоникидзе — Кемеровская. Ради сохранения пропускной способности дороги мэрия планирует запретить левый поворот с Орджоникидзе на Кемеровскую, со стороны 7-й Северной.

«В случае сохранения указанного левого поворота на 10% уменьшится пропуск транспорта, движущегося по улице Орджоникидзе налево со стороны улицы Октябрьская. Данное направление со стороны центра города является загруженным, интенсивность движения в пиковые часы составляет 650 ед/ч», — отметили в профильном ведомстве.

Корректировки светофорного объекта на перекрестке Орджоникидзе — Кемеровская также запланированы в апреле, на 18-е число. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными.

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