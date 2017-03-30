В Татарстане разработали памятку для обманутых клиентов банков

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ней разъясняется алогоритм действий физических и юридических лиц, державших деньги в лишившихся лицензии банках.

Текст памятки размещён на официальном сайте прокуратуры.

В частности, в ней разъясняется, кому первому будут возвращать деньги после банкротства банка.

Это требования физических лиц, перед которыми банк несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью; требования физических лиц-вкладчиков; требования АСВ по договорам банковского вклада и договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и требования Банка России. Так, в самую последнюю очередь удовлетворяются требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам).

Тем временем, в прокуратуру республики обратилось более 300 обманутых вкладчиков.