Воронеж может захлестнуть новая волна обманутых дольщиков

Николай Шишкин подчеркнул, что некоторое время назад, благодаря совместно принятым мерам, в Воронеже проблема обманутых дольщиков была практически решена. Однако сейчас из-за нарушений, которые допускаются в строительной сфере, она может выйти на новый виток.
В качестве примера глава ведомства привел ситуации со строящимися домами по улицам Спортивная Набережная и Марата. В обоих случаях строительство ведется с нарушениями, тем не менее, застройщики уже привлекли к нему дольщиков. Еще один пример — объекты, строящиеся по адресу Ленинский проспект, 201, где также были допущены нарушения при оформлении разрешительной документации, при этом привлекались денежные средства участников долевого строительства.
— Указанные и другие факты могут повлечь нарушение конституционных прав граждан на жилище, возникновение социальной напряженности в обществе. Прокурор области проинформировал главу региона об изложенном для принятия мер в рамках компетенции и активизации использования всего комплекса предоставленных полномочий государственными структурами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.