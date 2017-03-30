Воронеж может захлестнуть новая волна обманутых дольщиков

Николай Шишкин подчеркнул, что некоторое время назад, благодаря совместно принятым мерам, в Воронеже проблема обманутых дольщиков была практически решена. Однако сейчас из-за нарушений, которые допускаются в строительной сфере, она может выйти на новый виток.

В качестве примера глава ведомства привел ситуации со строящимися домами по улицам Спортивная Набережная и Марата. В обоих случаях строительство ведется с нарушениями, тем не менее, застройщики уже привлекли к нему дольщиков. Еще один пример — объекты, строящиеся по адресу Ленинский проспект, 201, где также были допущены нарушения при оформлении разрешительной документации, при этом привлекались денежные средства участников долевого строительства.