9 фанатов «Факела» оказались за решёткой после матча в Саранске
Воронежские болельщики продолжают весело колесить по стране за любимым клубом. На матч прошедшего в воскресенье (26 марта) тура против «Мордовии» около 50 фанатов добрались до Саранска.
Воронежские болельщики продолжают весело колесить по стране за любимым клубом. На матч прошедшего в воскресенье (26 марта) тура против «Мордовии» около 50 фанатов добрались до Саранска.
В столице Мордовии честь Воронежа смогли отстоять только эти полсотни ребят, которые гнали команду вперёд весь матч, используя при этом не только голосовые связки, но и баян! Футболисты болельщиков не услышали — проиграли аутсайдеру 0−2, а вот правоохранительные органы прислушались к тому, что летело с гостевой трибуны. И увидели, что там происходило.
В результате этих наблюдений стражи порядка задержали 9 воронежцев. За различные правонарушения (нецензурная брань, использование пиротехники) наши земляки провели в застенках Мордовии несколько дней. Сейчас все они уже вернулись в Воронеж.
1 апреля в 18.00 «Факел» примет на стадионе профсоюзов команду «Кубань», с болельщиками которой у воронежцев очень тёплые отношения.
В данный момент «огнеопасные» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице, что позволяет болельщикам надеяться на стыковые игры за выход в