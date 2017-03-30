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17:56 (мск), источник: Вести - Воронеж

9 фанатов «Факела» оказались за решёткой после матча в Саранске

Воронежские болельщики продолжают весело колесить по стране за любимым клубом. На матч прошедшего в воскресенье (26 марта) тура против «Мордовии» около 50 фанатов добрались до Саранска.

Источник: официальный сайт ФК «Мордовия»

В столице Мордовии честь Воронежа смогли отстоять только эти полсотни ребят, которые гнали команду вперёд весь матч, используя при этом не только голосовые связки, но и баян! Футболисты болельщиков не услышали — проиграли аутсайдеру 0−2, а вот правоохранительные органы прислушались к тому, что летело с гостевой трибуны. И увидели, что там происходило.

В результате этих наблюдений стражи порядка задержали 9 воронежцев. За различные правонарушения (нецензурная брань, использование пиротехники) наши земляки провели в застенках Мордовии несколько дней. Сейчас все они уже вернулись в Воронеж.

1 апреля в 18.00 «Факел» примет на стадионе профсоюзов команду «Кубань», с болельщиками которой у воронежцев очень тёплые отношения.

В данный момент «огнеопасные» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице, что позволяет болельщикам надеяться на стыковые игры за выход в премьер-лигу.

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