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17:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Пропавших в Костанае девушек нашли

Двух девушек из поселка Жуковка, пропавших 25 марта, нашли в Костанае, передает «Наша газета».

Источник: Newtimes.kz

23-летнюю Анжелу Гежа и ее 16-летнюю племянницу Антонину сотрудники полиции нашли сегодня, 30 марта, в Костанае.

Напомним, девушки возвращались из Костаная домой, в поселке Жуковка Костанайского района, 25 марта и до сих пор на связь с родными не выходили.

«Антонина Гежа пояснила полиции, что гостила у своей подруги в поселке Садчиковка. Анжела Гежа тоже решила остаться у подруги, но в поселке Владимировка», ― говорится в сообщении.

Девушек нашли по очереди. Сначала отыскали Антонину, которая пришла на занятия в лицей. Через нее удалось связаться с Анжелой.

Полиция выясняет обстоятельства их исчезновения.

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