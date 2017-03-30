Пропавших в Костанае девушек нашли

23-летнюю Анжелу Гежа и ее 16-летнюю племянницу Антонину сотрудники полиции нашли сегодня, 30 марта, в Костанае.

Напомним, девушки возвращались из Костаная домой, в поселке Жуковка Костанайского района, 25 марта и до сих пор на связь с родными не выходили.



«Антонина Гежа пояснила полиции, что гостила у своей подруги в поселке Садчиковка. Анжела Гежа тоже решила остаться у подруги, но в поселке Владимировка», ― говорится в сообщении.



Девушек нашли по очереди. Сначала отыскали Антонину, которая пришла на занятия в лицей. Через нее удалось связаться с Анжелой.



Полиция выясняет обстоятельства их исчезновения.