Airbnb предложит москвичам ванные в аренду на время отключений горячей воды

Москвичам предложат арендовать ванные комнаты на время отключений горячей воды у них в домах. Новый сервис запускает онлайн-площадка по поиску арендного жилья в мире Airbnb, сообщает газета «Ведомости».

Пойти помыться можно будет в квартирах, выставленных на сайте компании. Кроме того, на время отключений компания приняла решение о смене названия на AirBed & Bathroom, говорится в сообщении.

Отключения горячего водоснабжения в домах Москвы начинаются весной. Это необходимо для проведения профилактических работ. Обычно они длятся не более 10 суток, подробную информацию об отключении в каждом доме публикует «Московская Объединенная Энергетическая Компания» (МОЭК).

График на 2017 год еще не опубликован. В прошлом году горячую воду начали выключать 10 мая. Профилактические работы не затронули жителей 3,2 тысячи домов.