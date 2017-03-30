Непогода внесла коррективы в работу аэропорта

Непогода сегодня внесла коррективы в работу аэропорта — один из московских рейсов никак не мог приземлиться в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Что заставило воздушное судно долго кружить над городом? Официальных комментариев от авиаперевозчика и представителей аэропорта даже спустя несколько часов после благополучной посадки южноуральским «Вестям» получить пока не удалось.

Среди пассажиров на борту были капитаны команд Высшей лиги КВН Азамат Мусагалиев, Михаил Стогниенко и Филипп Воронин. И вот что рассказала одна из сотрудниц клуба «Наше место», которая встречала ребят, все-таки приземлившихся в Челябинске. Они должны были провести мастер-класс для участников молодежного проекта «Равный равному».

«В пути он был два часа, подлетел к Челябинску. И, видимо, наш аэропорт не дал посадку. В районе полутора часов он кружил, — рассказывает Алена Альчикова, организатор клуба “Наше место”. — Со слов ребят, они сделали 15 кругов вокруг города. Но, по словам ребят, все живы и здоровы».