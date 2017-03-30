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15:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Минобороны подтвердило выселение южноуральцев из служебных квартир в Чебаркуле

В письме ФГКУ «Центррегионжилье» Минобороны РФ, которое занимается жилищными вопросами военнослужащих, подтвердили, что начали работу по освобождению незаконно занимаемых жилых помещений.

В этом послании также говорится о том, что в случае отказа освободить квартиры, они обратятся в суд, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Служебные жилые помещения в Чебаркуле предоставлялись на период трудовых отношений с Минобороны РФ, которые прекращены, в связи с чем право на проживание утрачено. Согласно Жилищному кодексу, в случаях расторжения договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны освободить помещения без предоставления другого жилья. В случае отказа освободить такие жилые помещения граждане подлежат выселению в судебном порядке», — написано в письме «Центррегионжилья».

Ведомство провело ревизию жилищного фонда и определило, 286 помещений «заняты лицами, утратившими связь с Министерством обороны Российской федерации (в том числе 133 — не подлежат выселению в соответствии с законодательством, 153 — подлежат выселению)».

Сообщается, что направлено было всего 304 уведмления о выселении. При этом 18 жилых помещений уже освобождено, еще 4 квартиры ожидает эта процедура по решению суда. Плюс к этому 60 комплектов документов уже подготовили для суда. И это не последние цифры.

Мы публикуем текст письма от ФГКУ «Центррегионжилье» полностью:

Источник: ГТРК "Южный Урал"

Источник: ГТРК "Южный Урал"

Источник: ГТРК "Южный Урал"

Источник: ГТРК "Южный Урал"

Также можно посмотреть материалы, размещенные на сайте cheltv.ru.

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