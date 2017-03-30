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15:59 (мск), источник: PROUFU.ru

10 врачей уволились из 17-й больницы в Уфе после скандалов с гибелью детей

10 врачей уволились из 17-й больницы в Уфе после скандалов с гибелью детей, об этом накануне рассказала руководитель Управления Росздравнадзора Республики Башкортостан Динара Гашимова на недавнем совещании главного федерального инспектора по РБ Михаила Закомалдина.

По словам Гашимовой, связано это было с сильной информационной атакой врачей в СМИ. Проблема башкирского здравоохранения стала одной из ключевых тем в обсуждении.

Замминистра минздрава РБ Рамиль Хамитов заверил присутствующих, что по каждому из случаев трагической гибели детей были проведены тщательные проверки. Он также отметил вину СМИ в нагнетании обстановки: ситуация в медицине лучше, чем ее видят журналисты. Рамиль Хамитов также рассказал, что руководителям больниц и поликлиник выданы предписания об устранении нарушений.

Михаил Закомалдин добавил, что каждый случай с летальным исходом детей в больницах на личном контроле Михаила Бабича, полпреда в ПФО.

Напомним, ранее мы писали о том, что в уфимской детской клинической больнице 17 буквально за полторы недели трагически погибло трое детей. При этом во всех случаях, по словам родителей несовершеннолетних, была виной врачебная халатность. Тогда новости о трагических смертях один за другим вызвали шок у общественности.

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