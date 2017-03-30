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18:01 (мск), источник: Volga News

В Самарской области в ночные часы местами похолодает до -14 °C

К концу рабочей недели осадки ослабеют, а температура воздуха понизится. В ночные и утренние часы на дорогах образуется гололедица.

В пятницу, 31 марта, ночью местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит −4… −9 °C, местами до -13 °C. Днем переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит −4… +1 °C. Ветер северо-западный 7−12 м/с.

В субботу, 1 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится от -4 до -9 °C, местами до -14 °C. Днем поднимется от -2 до +3 °C. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

В воскресенье, 2 апреля, облачно с прояснениями без существенных осадков. Ночью похолодает от -4 до -9 °C, местами до -14 °C. Днем потеплеет от −2… +3 °C. Ветер неустойчивый слабый, сообщают в Приволжском УГМС.

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