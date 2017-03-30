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18:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Новую дорогу планируется проложить к крематорию в Нижнем Новгороде до его открытия

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» один из собственников крематория Игорь Щеголев, в настоящее время строительство полностью закончено, идёт сдача объекта.

По его словам, задержка с открытием связана с необходимостью провести подъездную дорогу к крематорию. «Сейчас снег сойдёт, сделаем подъездную дорогу и будет работать», — сказал Щеголев.

Кроме того, параллельно ведётся сдача крематория администрации и сбор всех необходимых для открытия документов.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого в Нижнем Новгороде крематория откладывается на неопределённый срок.

Напомним, что открытие крематория планировалось в январе 2017 года, затем этот срок был перенесён на февраль.

Согласно информации, минимальная стоимость кремации составит около 5,1 тыс. рублей. А общая сумма вложений составила более 350 млн. рублей. Щёголев отметил, что крематорий строится на частные средства.

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