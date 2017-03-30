Новую дорогу планируется проложить к крематорию в Нижнем Новгороде до его открытия

По его словам, задержка с открытием связана с необходимостью провести подъездную дорогу к крематорию. «Сейчас снег сойдёт, сделаем подъездную дорогу и будет работать», — сказал Щеголев.

Кроме того, параллельно ведётся сдача крематория администрации и сбор всех необходимых для открытия документов.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого в Нижнем Новгороде крематория откладывается на неопределённый срок.

Напомним, что открытие крематория планировалось в январе 2017 года, затем этот срок был перенесён на февраль.

Согласно информации, минимальная стоимость кремации составит около 5,1 тыс. рублей. А общая сумма вложений составила более 350 млн. рублей. Щёголев отметил, что крематорий строится на частные средства.