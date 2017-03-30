Новую дорогу планируется проложить к крематорию в Нижнем Новгороде до его открытия
Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» один из собственников крематория Игорь Щеголев, в настоящее время строительство полностью закончено, идёт сдача объекта.
Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» один из собственников крематория Игорь Щеголев, в настоящее время строительство полностью закончено, идёт сдача объекта.
По его словам, задержка с открытием связана с необходимостью провести подъездную дорогу к крематорию. «Сейчас снег сойдёт, сделаем подъездную дорогу и будет работать», — сказал Щеголев.
Кроме того, параллельно ведётся сдача крематория администрации и сбор всех необходимых для открытия документов.
Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого в Нижнем Новгороде крематория откладывается на неопределённый срок.
Напомним, что открытие крематория планировалось в январе 2017 года, затем этот срок был перенесён на февраль.
Согласно информации, минимальная стоимость кремации составит около 5,1 тыс. рублей. А общая сумма вложений составила более 350 млн. рублей. Щёголев отметил, что крематорий строится на частные средства.