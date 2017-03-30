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18:57 (мск), источник: Комсомольская правда

10 лучших парков в Петербурге и окрестностях

Лучшие места, где можно отдохнуть от «каменных джунглей» и насладиться природой.

Источник: AP 2017

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Кто не знает ЦПКиО? Несмотря на то, что парк находится в черте города, он удачно скрывается от суеты мегаполиса. Завсегдатаи отмечают, что здесь хорошо в любое время года. Летом можно прогуляться по тенистым аллеям и поплавать на лодке. Зимой — покормить белок, насладиться природой и покататься на коньках. В ЦПКиО часто устраивают фестивали и ярмарки, так что скучать гостям не приходится.

Как добраться: Пешком от станции метро «Крестовский остров».

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК

По-царски шикарный парк в Пушкине никого не оставит равнодушным. Летом здесь много туристов, а вот зима и ранняя весна — прекрасное время, чтобы уединиться с природой. По аллеям гуляют лишь местные жители. А между тем, очень зря! Выверенные дорожки, многовековые ели и прекрасные виды на старинные дворцы делают Екатерининский парк красивым и величественным. А если на улице прохладно, то можно погреться в уютных кафе, где гостям предлагают горячий грог и пунш.

Как добраться: На маршрутках от станции метро «Московская», «Звездная», «Купчино». Ищите те, что идут до Царского Села. Либо на электричке с Витебского вокзала.

ПАВЛОВСК

Павловский парк считается одним из лучших пейзажных парков Европы. Пейзажный — это значит, что вмешательство человека здесь минимально. Деревья растут, словно в дикой природе.

Тем не менее, Павловск — бывшая царская резиденция. И хотя парк при дворце изначально обустраивали для охоты, он далек от обычного леса. Среди деревьев скрываются памятники, скульптуры, древние колоннады и даже храм дружбы — павильон-ротонда, построенный по приказу великого князя Павла Петровича для матушки Екатерины Великой в благодарность за подаренные земли.

Как добраться: На маршрутках от станций метро «Московская», «Звездная» и «Купчино» до Павловска. Либо на электричке от Витебского вокзала или ж/д станции «Купчино».

ШУВАЛОВСКИЙ ПАРК

Графы Шуваловы любили украшать свои земли архитектурными и ландшафтными изысками. Для любителей старины в парке до сих пор сохранилось несколько интересных объектов. Во-первых, это Большой и малый дворцы, в которых сейчас располагается Всероссийский НИИ токов высокой частоты. Во-вторых — церковь святого Петра и Павла, построенная в псевдоготическом стиле. В-третьих, «Желтая дача», которую иногда называют еще и сказочным теремом Месмахера. Дом был построен в 1870-х годах для известного петербургского юриста. Сейчас он находится в зарослях кустарника, это не мешает разглядеть старинную постройку и заметить, как сильно она отличается от современных дач.

Как добраться: На автобусах от метро «Озерки» и «Проспекта просвещения» до Парголово.

НЕВСКИЙ ЛЕСОПАРК

В Невском лесопарке есть любопытная достопримечательность — усадьба Богословка. Это самый наглядный пример русского деревянного зодчества. Из дерева здесь выполнена усадьба с хозяйственными постройками образца XVI—XVIII вв.еков. Но самое интересное — восстановленная Покровская церковь. Ее часто сравнивают с храмом на острове Кижи.

Впервые церковь на этом месте появилась в 1700-х годах, но до наших дней она не дожила. Храм начали восстанавливать только в 2003 году. Тем не менее, мастерам удалось сохранить ее самобытность и отстроить храм полностью из дерева.

Как добраться: Автобусом или маршруткой № 476 от станции метро «Ломоносовская» до остановки «Невский лесопарк».

ПАРК МОНРЕПО

Еще один пейзажный парк, но на сей раз — в Выборге. От Павловского парка его выгодно отличает удачное расположение. Он раскинулся на берегу Финского залива. Гости могут не только побродить по тропинкам и полюбоваться старинными постройками, но и увидеть величественные скалы, выступающие с побережья.

Как добраться: Удобнее всего — на электричке с Финляндского вокзала до Выборга.

ПАРК ИМЕНИ БАБУШКИНА

Фестиваль мыльных пузырей, ночные катания на коньках, юмористическая демонстрация на Первомай. В парке имени Бабушкина знают, как развлечь гостей. Здесь проходят, пожалуй, самые необычные городские мероприятия.

На 23 февраля устроили первый мужской фестиваль с экстремальным шоу, а 25 марта приглашают всех на Общегородской час земли. В программе — флешмоб бенгальских огней и огненно-пиротехническая программа.

Как добраться: Пешком от станции метро «Ломоносовская».

ПАРК 300-ЛЕТИЯ ПЕТЕРБУРГА

Этот парк полностью оправдывает свое величественное название. Он кажется по-настоящему бескрайним за счет того, что находится на берегу Финского залива. Что уж скрывать, летом он даже похож на знаменитый пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Здесь играют в волейбол, футбол, запускают воздушных змеев, загорают, проводят музыкальные фестивали. Впрочем, жизнь кипит и зимой. Для детей устраивают подвижные игры, катания с горок. А весной можно просто наслаждаться заливом.

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ

После открытия обновленной Новой Голландии прошло всего полгода, но этот парк по праву стал излюбленным местом отдыха горожан. В Северной столице он, пожалуй, самый современный. Вместо привычных глазу советских лавочек, на газонах расставили уютные стулья и кресла. По выходным часто устраивают концерты, мероприятия, мастер-классы. Для маленьких посетителей организовали необычную детскую площадку в форме корабля — дань петровскому времени.

Как добраться: от метро «Адмиралтейская» пешком, либо на автобусах: № 3, 6, 22, 27, 70, 71, 100 и троллейбусах: № 5, 22 до остановки «Площадь труда».

СОСНОВКА

Площадь этого парка составляет более трехсот гектаров! И по большей части — это дикий лес. Он лучше всего подходит для того, чтобы насладиться чистым воздухом, не уезжая из города. В свое время здесь любили прогуливаться Белинский и Тургенев, неподалеку на дуэли стрелялся Лермонтов.

И, тем не менее, отправляться «за историей» сюда не стоит. А вот если хочется покормить белок, покататься на велосипеде, посидеть на берегу пруда или просто побродить среди вековых сосен — тогда добро пожаловать.

Как добраться: Пешком от метро «Озерки» или «Удельная».

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