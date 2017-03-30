10 лучших парков в Петербурге и окрестностях
Лучшие места, где можно отдохнуть от «каменных джунглей» и насладиться природой.
Лучшие места, где можно отдохнуть от «каменных джунглей» и насладиться природой.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Кто не знает ЦПКиО? Несмотря на то, что парк находится в черте города, он удачно скрывается от суеты мегаполиса. Завсегдатаи отмечают, что здесь хорошо в любое время года. Летом можно прогуляться по тенистым аллеям и поплавать на лодке. Зимой — покормить белок, насладиться природой и покататься на коньках. В ЦПКиО часто устраивают фестивали и ярмарки, так что скучать гостям не приходится.
Как добраться: Пешком от станции метро «Крестовский остров».
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК
Как добраться: На маршрутках от станции метро «Московская», «Звездная», «Купчино». Ищите те, что идут до Царского Села. Либо на электричке с Витебского вокзала.
ПАВЛОВСК
Павловский парк считается одним из лучших пейзажных парков Европы. Пейзажный — это значит, что вмешательство человека здесь минимально. Деревья растут, словно в дикой природе.
Тем не менее, Павловск — бывшая царская резиденция. И хотя парк при дворце изначально обустраивали для охоты, он далек от обычного леса. Среди деревьев скрываются памятники, скульптуры, древние колоннады и даже храм дружбы —
Как добраться: На маршрутках от станций метро «Московская», «Звездная» и «Купчино» до Павловска. Либо на электричке от Витебского вокзала или ж/д станции «Купчино».
ШУВАЛОВСКИЙ ПАРК
Графы Шуваловы любили украшать свои земли архитектурными и ландшафтными изысками. Для любителей старины в парке до сих пор сохранилось несколько интересных объектов.
Как добраться: На автобусах от метро «Озерки» и «Проспекта просвещения» до Парголово.
НЕВСКИЙ ЛЕСОПАРК
В Невском лесопарке есть любопытная достопримечательность — усадьба Богословка. Это самый наглядный пример русского деревянного зодчества. Из дерева здесь выполнена усадьба с хозяйственными постройками образца
Впервые церковь на этом месте появилась в 1700-х годах, но до наших дней она не дожила. Храм начали восстанавливать только в 2003 году. Тем не менее, мастерам удалось сохранить ее самобытность и отстроить храм полностью из дерева.
Как добраться: Автобусом или маршруткой № 476 от станции метро «Ломоносовская» до остановки «Невский лесопарк».
ПАРК МОНРЕПО
Еще один пейзажный парк, но на сей раз — в Выборге. От Павловского парка его выгодно отличает удачное расположение. Он раскинулся на берегу Финского залива. Гости могут не только побродить по тропинкам и полюбоваться старинными постройками, но и увидеть величественные скалы, выступающие с побережья.
Как добраться: Удобнее всего — на электричке с Финляндского вокзала до Выборга.
ПАРК ИМЕНИ БАБУШКИНА
Фестиваль мыльных пузырей, ночные катания на коньках, юмористическая демонстрация на Первомай. В парке имени Бабушкина знают, как развлечь гостей. Здесь проходят, пожалуй, самые необычные городские мероприятия.
На 23 февраля устроили первый мужской фестиваль с экстремальным шоу, а 25 марта приглашают всех на Общегородской час земли. В программе — флешмоб бенгальских огней и
Как добраться: Пешком от станции метро «Ломоносовская».
ПАРК 300-ЛЕТИЯ ПЕТЕРБУРГА
Этот парк полностью оправдывает свое величественное название. Он кажется
НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ
После открытия обновленной Новой Голландии прошло всего полгода, но этот парк по праву стал излюбленным местом отдыха горожан. В Северной столице он, пожалуй, самый современный. Вместо привычных глазу советских лавочек, на газонах расставили уютные стулья и кресла. По выходным часто устраивают концерты, мероприятия,
Как добраться: от метро «Адмиралтейская» пешком, либо на автобусах: № 3, 6, 22, 27, 70, 71, 100 и троллейбусах: № 5, 22 до остановки «Площадь труда».
СОСНОВКА
Площадь этого парка составляет более трехсот гектаров! И по большей части — это дикий лес. Он лучше всего подходит для того, чтобы насладиться чистым воздухом, не уезжая из города. В свое время здесь любили прогуливаться Белинский и Тургенев, неподалеку на дуэли стрелялся Лермонтов.
И, тем не менее, отправляться «за историей» сюда не стоит. А вот если хочется покормить белок, покататься на велосипеде, посидеть на берегу пруда или просто побродить среди вековых сосен — тогда добро пожаловать.
Как добраться: Пешком от метро «Озерки» или «Удельная».