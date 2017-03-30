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18:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Новые птицы появятся в Воронежском зоопарке летом 2017 года

Сотрудникам поручили начать реконструкцию орнитологического отделения.

Посетители увидят новых птиц в Воронежском зоопарке в середине лета 2017 года, сообщила пресс-служба областного департамента природных ресурсов и экологии в четверг, 30 марта. Глава департамента Алексей Карякин на заседании наблюдательного совета зоопарка поручил приступить к реконструкции орнитологического отделения Воронежского зоопарка в ближайшее время. Для птиц установят новые современные вольеры.

Для ограждения вольеров используют стекло, что позволит посетителям максимально насладиться видом птиц. Новые вольеры должны отвечать современным требованиям и обеспечить максимально комфортное проживание пернатых обитателей, отметил Алексей Карякин на заседании.

Зоопарк лишился сразу всех птиц зимой 2017 года. Из-за распространившегося в зоопарке вируса птичьего гриппа пришлось уничтожить 176 птиц. Среди них оказались девять краснокнижных — филин, орел-могильник, орлан-белохвост и другие. Вирус птичьего гриппа могли занести посетители.

Передать птиц для восполнения коллекции Воронежскому зоопарку предложили Московский, Липецкий, Пензенский, Ивановский и другие зоопарки, заповедники и даже детский театр зверей «Кошка в лукошке» — представители последнего готовы подарить неясыть Чебурашку.

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