Новые птицы появятся в Воронежском зоопарке летом 2017 года
Сотрудникам поручили начать реконструкцию орнитологического отделения.
Сотрудникам поручили начать реконструкцию орнитологического отделения.
Посетители увидят новых птиц в Воронежском зоопарке в середине лета 2017 года, сообщила
Для ограждения вольеров используют стекло, что позволит посетителям максимально насладиться видом птиц. Новые вольеры должны отвечать современным требованиям и обеспечить максимально комфортное проживание пернатых обитателей, отметил Алексей Карякин на заседании.
Зоопарк лишился сразу всех птиц зимой 2017 года.
Передать птиц для восполнения коллекции Воронежскому зоопарку предложили Московский, Липецкий, Пензенский, Ивановский и другие зоопарки, заповедники и даже детский театр зверей «Кошка в лукошке» — представители последнего готовы подарить неясыть Чебурашку.