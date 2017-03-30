Попугай напел арию из оперы Моцарта

Рядом с ним сидела попугай мисс Чарли, однако она лишь пассивно слушала мелодичные звуки соседа по клетке.

Попугай, принадлежащий к виду Корела, которого спасли в Сиднее (Австралия), проявил интерес к классической музыке. Свой талант птица продемонстрировала на видео.

Кстати, Коко не единственный попугай, которому нравится петь. В сети показали попугая, который спел хит с Eminem вместо Рианны.

А другой талантливый попугай спел дуэтом сам с собой. Куиппо обладает редкими способностями к пению. Чтобы осуществить креативный музыкальный «дуэт», владелец птицы сначала записал ее творчество на планшет, после чего включил запись пернатого и тот смог подстроиться.