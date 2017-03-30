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16:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жителей Красноярска предупреждают о штормовом ветре

В такую погоду не исключены обрывы линий электропередач и увеличение количества случаев травматизма.

В пятницу в Красноярске ожидается штормовой ветер, сообщает краевой портал оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 31 марта по центральным районам Красноярского края ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20м/с, местами порывы очень сильного юго-западного ветра 25−27м/с.

При штормовом ветре не исключены обрывы линий электропередач, повреждения слабо укреплённых конструкций, увеличение количества случаев травматизма.

В такую погоду горожанам рекомендуют держаться подальше от легких построек, рекламных щитов, вывесок и деревьев. Автомобилистам советуют не парковать авто возле шатких строений и строящихся зданий.

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