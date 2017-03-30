Жителей Красноярска предупреждают о штормовом ветре
В такую погоду не исключены обрывы линий электропередач и увеличение количества случаев травматизма.
В такую погоду не исключены обрывы линий электропередач и увеличение количества случаев травматизма.
В пятницу в Красноярске ожидается штормовой ветер, сообщает краевой портал оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 31 марта по центральным районам Красноярского края ожидаются порывы
При штормовом ветре не исключены обрывы линий электропередач, повреждения слабо укреплённых конструкций, увеличение количества случаев травматизма.
В такую погоду горожанам рекомендуют держаться подальше от легких построек, рекламных щитов, вывесок и деревьев. Автомобилистам советуют не парковать авто возле шатких строений и строящихся зданий.