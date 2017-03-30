Мэрия Екатеринбурга накажет чиновников за БДСМ-вечеринку

БДСМ-вечеринка, организованная в муниципальном кинотеатре «Салют» 18 марта, в День присоединения Крыма к России, может выйти боком чиновникам из управления культуры администрации Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Данное мероприятие, организованное клубом Lynch, прошло на площадке кинотеатра уже не в первый раз. Оно носит название «Blue Velvet» и представляет собой различные игры в стиле садо-мазо — с обнаженной натурой и полной анонимностью участников, одетых в кожу, латекс, балаклавы и «вооруженных» различными секс-игрушками. По нашей информации билет на вечеринку стоил 500 рублей, а само действо собрало порядка 350 человек.

Между тем, дата проведения БДСМ-вечеринки (государственный праздник), а также то, что все происходило на площадке муниципалитета, вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть пользователей склонялась к тому, что время и место для «шабаша» было выбрано неправильно. В свою очередь, местные власти оказались не в курсе, что у них под носом происходят такие вещи. Когда сегодня утром глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб узнал о прошедшем мероприятии, он заявил журналистам, что «такого не должно быть». Кроме того, сити-менеджер пообещал «намылить подчиненным шею».