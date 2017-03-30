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18:13 (мск), источник: Новая Кубань

Эвакуированные машины будут возвращать кубанцам до оплаты услуг

За доставку авто на штрафстоянку и её хранение можно будет рассчитаться позже.

Краснодар. 30 мар. — Новая Кубань. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края внесли предложения, выдвинутые кубанской прокуратурой.

На сессии изменили раздел, касающийся оплаты услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, в краевом законе № 2508.

По данным пресс-службы кубанской прокуратуры, условия о возврате автомобиля только после того, как владелец рассчитается за оказанные услуги исключили.

За установку сроков и тарифов оплаты несут ответственность уполномоченные органы исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования тарифов.

А регулируются они приказом Федеральной антимонопольной службы от 15.08.2016 № 1145/16. Предельный срок оплаты за нарушение, повлекшее эвакуацию, не должен быть менее 30 дней со дня перемещения задержанного ТС.

Теперь владелец (или его представитель или лицо, имеющее право управлять данным авто) сможет забрать машину со штрафстоянки независимо от того, оплачивает ли он услуги эвакуации на месте или сделает это позже.

Нарушителю ПДД кроме административного штрафа будут вручать квитанцию за услуги перемещения и хранения с указанием тарифа, времени нахождения на штрафстоянке, предельного срока оплаты и порядка взыскания задолженности в случае неуплату.

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