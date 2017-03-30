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17:10 (мск), источник: Вести Сочи

В районе сочинского ж/д вокзала меняется схема движения

Главная цель нововведений состоит в том, чтобы развести транспортные потоки. Автобусы отделят от легковых автомобилей, что должно улучшить дорожную ситуацию.

Источник: Вести Сочи

Заторы и пробки в районе вокзала давно стали привычным явлением, особенно в часы пик. Общественный транспорт скапливается в очереди, чтобы высадить и забрать пассажиров на остановке. Движение по улице Горького затруднено.

Теперь автобусы не будут стоять на проезжей части, а смогут заходить в карман, который раньше предназначался для маршрутов адлерского направления. Частные автомобили теперь смогут высаживать и забирать пассажиров.

«Левая сторона по ходу движения предназначена для частного автотранспорта, для высадки и посадки гостей курорта. Правая сторона предназначена для стоянки такси. Также сделан специальный выездной карман для частного автотранспорта. Такси будет выезжать, как выезжал городской транспорт», — прокомментировал начальник участка по организации дорожного движения «Дирекции технических средств регулирования дорожного движения» Роман Фадеев.

В полном объеме новая схема начинает работать с 1 апреля, но те изменения, что касаются автобусов, введут уже 31 марта.

Весь общественный транспорт будет заезжать под шлагбаум, открытый постоянно. Специалисты транспортных предприятий первое время станут регулировать потоки маршруток и проследят за тем, чтобы они не задерживались долго на остановке. Таксистам теперь также запрещено часами стоять у вокзала в ожидании выгодного клиента.

Дорожники намерены установить 53 пластмассовых деленатора. Они позволят разделить на две половины карман, где двигается общественный транспорт. Появятся и соответствующие дорожные знаки, начнут работать эвакуаторы. Брошенный в неположенном месте транспорт будут оперативно убирать.

Несмотря на то, что новая схема движения уже утверждена, первый месяц она будет работать в тестовом режиме. Специалисты будут отслеживать все нюансы её работы и в случае необходимости вносить корректировки и изменения.

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