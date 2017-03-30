Снижение пенсионного возраста при длительном стаже работы не планируется — Минтруда

Отвечая на вопрос о том, планируется ли предусмотреть в будущем новый механизм, позволяющий людям, которые много лет работали с уплатой взносов, получать пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста, Наталья Мурашкевич отметила: «С учетом относительно низкого пенсионного возраста в Беларуси (даже после его повышения до 58/63 лет) снижение этого возраста для граждан с длительным стажем работы не предусмотрено и не планируется».

По словам заместителя начальника главного управления пенсионного обеспечения министерства Ларисы Яшковой, в настоящее время в 67 лет уходят на пенсию в Норвегии, Исландии, с 2012-го по 2029 год до 67 лет повышается пенсионный возраст в Германии — это самые высокие пенсионные пороги. А самый низкий пенсионный возраст выхода на пенсию (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин) остается в России и Узбекистане.