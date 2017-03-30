NASA опубликовало удивительные фото Юпитера
Ученые NASA опубликовали удивительный снимки Юпитера, сделанные при помощи космического аппарата Juno. Об этом сообщает Business Insider.
Ученые NASA опубликовали удивительный снимки Юпитера, сделанные при помощи космического аппарата Juno. Об этом сообщает Business Insider.
Специальный аппарат Juno размером 3,5 на 3,5 м и стоимостью $ 1 млрд, был запущен в августе 2011 года. У него ушло пять лет на то, чтобы достичь орбиты вокруг газового гиганта, который находится на расстоянии более 667, 8 млн км от Земли.
Зонд впервые сделал снимки полос Юпитера и выявил причудливые облачные образования. Также он зарегистрировал загадочные полярные сияния и показал, что находится вдалеке.
Национальное аэрокосмическое агентство планировало запустить двигатели Juno в октябре 2016 года, чтобы увеличить частоту пролетов вокруг Юпитера по широкой дуге с одного раза в 53,5 дня до раза в две недели, но проблемы с клапанами двигателя помешали этому. Поэтому маневр будет выполняться примерно раз в два месяца.
Напомним, NASA показало из космоса, как выглядит обрушившийся на Австралию циклон «Дебби».