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16:41 (мск), источник: РБК - Украина

NASA опубликовало удивительные фото Юпитера

Ученые NASA опубликовали удивительный снимки Юпитера, сделанные при помощи космического аппарата Juno. Об этом сообщает Business Insider.

Специальный аппарат Juno размером 3,5 на 3,5 м и стоимостью $ 1 млрд, был запущен в августе 2011 года. У него ушло пять лет на то, чтобы достичь орбиты вокруг газового гиганта, который находится на расстоянии более 667, 8 млн км от Земли.

Зонд впервые сделал снимки полос Юпитера и выявил причудливые облачные образования. Также он зарегистрировал загадочные полярные сияния и показал, что находится вдалеке.

Национальное аэрокосмическое агентство планировало запустить двигатели Juno в октябре 2016 года, чтобы увеличить частоту пролетов вокруг Юпитера по широкой дуге с одного раза в 53,5 дня до раза в две недели, но проблемы с клапанами двигателя помешали этому. Поэтому маневр будет выполняться примерно раз в два месяца.

Напомним, NASA показало из космоса, как выглядит обрушившийся на Австралию циклон «Дебби».

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