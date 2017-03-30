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17:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге суд запретил сайты с мемами об Иисусе

Судья признал экстремистскими ряд интернет-страниц с юмором на религиозную тему.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил ряд Интернет сайтов из-за фривольного отношения к религии, сообщает «Росбалт».

На неподобающее содержание страничек в сети пожаловался Вадим Деньгин, депутат Госдумы РФ. Суд признал их экстремистскими и запретил их распространение на России.

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому свободу мысли и слова. Но вместе с тем запрещает злоупотребление свободой слова, если оно нарушает права других граждан.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга

Суд признал экстремистскими изображение Иисуса Христа в роли гитариста-барда, фотографию ребенка с текстом «бить детей восхитительно». А так коллаж с фотографией Библии, на которой имеется нецензурная лексика и пр.

В число запрещенных попали группы и отдельные страницы в соцсети «ВКонтакте», демотиваторы, фотографии на различных сайтах. Среди них такие ресурсы, как «Я плакал», «Пикабу» и пр.

Пока решение не вступило в законную силу.

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