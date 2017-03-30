В Петербурге суд запретил сайты с мемами об Иисусе
Судья признал экстремистскими ряд
Судья признал экстремистскими ряд
Октябрьский районный суд
На неподобающее содержание страничек в сети пожаловался Вадим Деньгин, депутат Госдумы РФ. Суд признал их экстремистскими и запретил их распространение на России.
Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому свободу мысли и слова. Но вместе с тем запрещает злоупотребление свободой слова, если оно нарушает права других граждан.
Суд признал экстремистскими изображение Иисуса Христа в роли
В число запрещенных попали группы и отдельные страницы в соцсети «ВКонтакте», демотиваторы, фотографии на различных сайтах. Среди них такие ресурсы, как «Я плакал», «Пикабу» и пр.
Пока решение не вступило в законную силу.