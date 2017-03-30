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17:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Первый межмуниципальный МФЦ открыт на Дону

Первый межмуниципальный многофункциональный центр предоставления государственных услуг открыт в Ростовской области.

Согласно информации из официальных источников, МФЦ открыт в торговом центре «Мега» в Аксайском районе.

Новый центр оказывает 192 услуги (государственные, муниципальные и дополнительные), получить которые могут физические и юридические лица из любого муниципалитета Ростовской области.

В частности, в МФЦ можно оформить регистрацию права собственности на земельные участки, поставить недвижимость на кадастровый учет, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

В центре доступны услуги по поддержке бизнеса, которые предоставляются региональными и местными органами власти, федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и другими негосударственными организациями.

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