Первый межмуниципальный МФЦ открыт на Дону
Первый межмуниципальный многофункциональный центр предоставления государственных услуг открыт в Ростовской области.
Первый межмуниципальный многофункциональный центр предоставления государственных услуг открыт в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, МФЦ открыт в торговом центре «Мега» в Аксайском районе.
Новый центр оказывает 192 услуги (государственные, муниципальные и дополнительные), получить которые могут физические и юридические лица из любого муниципалитета Ростовской области.
В частности, в МФЦ можно оформить регистрацию права собственности на земельные участки, поставить недвижимость на кадастровый учет, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
В центре доступны услуги по поддержке бизнеса, которые предоставляются региональными и местными органами власти, федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и другими негосударственными организациями.