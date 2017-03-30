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17:08 (мск), источник: Volga News

«Пожиратели незаконной рекламы» очистят самарские столбы и остановки

Во внутригородских районах Самары проводится акция «Пожиратели незаконной рекламы», приуроченная к традиционному месячнику по благоустройству. Напомним, он пройдет в Самаре с 1 по 30 апреля 2017 года.

Как сообщают в администрации города, в рамках акции волонтерские бригады проводят очистку фасадов зданий, опор освещения, ограждений, деревьев и других объектов от незаконно расклеенных объявлений и рекламы.

Кстати, в Советском районе уже состоялось торжественное открытие акции: 22 марта командам волонтеров были выданы маршрутные листы закрепленной территории и инвентарь (перчатки, скребки, мешки для мусора). 28 марта команда Общественного молодежного парламента при совете депутатов Советского внутригородского района первой вышла на очистку территории от станции метро «Спортивная» до станции метро «Советская». Всего в акции примут участие более 550 человек — 37 команд, которые представлены не только членами молодежного парламента, но и 26 школами, 6 ссузами и 4 вузами. Победители акции будут определяться по количеству выходов на территории и собранного мусора.

5 апреля 2017 года в 15:00 в муниципальном бюджетном учреждении г. о. Самара «МЦ «Диалог» (пер. Ново-Молодежный, 9) также состоится открытие акции «Пожиратели незаконной рекламы».

Организаторами данного проекта является Молодежный центр «Диалог» при поддержке Администрации Куйбышевского внутригородского района г. о. Самара. В Куйбышевском районе эта акция пройдет во второй раз. Подведение итогов работы в рамках акции и награждение лучших участников запланировано на 28 апреля.

Внести свой вклад в облик родного города может любой желающий. Общегородской субботник пройдет 22 апреля.

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