Четыре нижегородских вуза вошли в международный рейтинг ARES-2017

Все нижегородские представители вошли в категорию В, говорящую о надежном качестве преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями. Так, ННГУ им. Н. И. Лобачевского занял 36 место с оценкой ВВВ+, Нижегородская медакадемия — 61 с оценкой ВВВ. Технический университет разместился на 76 строчке с оценкой BB+, а педуниверситет — на 118 месте с оценкой В+.

Всего в рейтинге четыре категории. Категория A (AAA, AA+, AА, А+, А) означает высокое качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями. Категория B (BBB+, BBB, BB+, BB, B+, B) говорит о надежном качестве. Категория C (CCC+, CCC, CC+, CC, C+, C) — об адекватном качестве преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями. А категория D (DDD+, DDD, DD+, DD, D+, D) предупреждает о неадекватном качестве образования научной деятельности и востребованности выпускников работодателями с существенным риском.

Рейтинг обрабатывался автоматически, полностью исключив вовлечение человеческого фактора. Отмечается, что это позволяет устранить недостатки Шанхайского рейтинга, где основным критерием является наличие в вузе Нобелевских лауреатов или рейтинга QS со случайным выбором экспертов. ARES-2017 создавался, чтобы оценить способность университетов обеспечивать cтудентов необходимыми знаниями, участвовать в научно-исследовательской деятельности, а так же возможностью активно общаться с будущими работодателями.

Ранее сообщалось, что Нижегородская медакадемия вошла в ТОП самых востребованных вузов России .