Битлджус, ретро-фото и stand-up

Первый апрельский уикенд уже не за горами. И как всегда выходные порадуют москвичей большим количеством познавательных выставок и веселых развлечений. В традиционном еженедельном обзоре МОСЛЕНТА собрала самые интересные из них, чтобы вам не пришлось скучать 1 и 2 апреля.

Модель художника

В рамках Х Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017» 29 марта в Третьяковской галерее откроется выставка «Модель художника в объективе фотоаппарата». Спецпроект представляет снимки второй половины XIX — начала XX века, на которых запечатлены музы русских художников, модели картин из собрания Третьяковской галереи.

Перед зрителем предстают оригинальные фотографии людей, позировавших Илье Репину, Ивану Крамскому, Михаилу Нестерову, Валентину Серову, Константину Коровину, Виктору Борисову-Мусатову. Выбранные временные рамки, за редким исключением, соответствуют эпохе символизма и модерна, когда высокое искусство, мода и стиль жизни были как никогда близки.

На выставке представлены как профессиональные фотопортреты, выполненные в известных фотоателье Москвы и Петербурга, так и любительские снимки, созданные самими художниками. Некоторые фотографии использовались при написании картин, другие делались на память. На многих из них музы русских художников позируют в элегантных туалетах или в специально подобранных для будущих картин костюмах.

Снимки артистов и художников, многие из которых никогда не выставлялись ранее, демонстрируют стиль жизни творческой элиты русского общества. На выставке их можно увидеть в залах Репина, Крамского, Нестерова, Серова, Коровина, Борисова-Мусатова и других.

Выходные в СИМВОЛе

1 апреля в творческом пространстве СИМВОЛ пройдет квартирник в стиле Stand-up. Изюминка жанра — юмор, в основе каждой шутки суровая правда жизни, о нас, наших родных и друзьях.

По телевидению все чаще показывают передачи в жанре stand-up, однако, любой человек, который побывал на живом выступлении, скажет вам, что это не одно и то же. Атмосфера в зале и живое общение с комиком — превращают шоу в настоящее откровение, ради которого стоит посмотреть «вживую». Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация.

2 апреля в творческом пространстве СИМВОЛ пройдет творческий квартирник Алисы Гребенщиковой «Все, что стихами — только правда». Зрителей ждет уютная теплая атмосфера, очаровательная Алиса и магия стихотворного жанра.

Цветущая классика

1 апреля, в честь Дня смеха и закрытия фестиваля «Тропическая зима», в секретной старинной лаборатории XIX века в Ботаническом саду МГУ состоится IV концерт «Цветущая классика» с ариями, старинными романсами и русскими народными песнями. Ведущий камерного вечера — директор сада Алексей Ретеюм.

Под звуки коллекционного фортепиано известный баритон Денис Апполонин — лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов — исполнит «Песню Варяжского гостя» из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Память» Арно Бабаджаняна, романс «Сомнение» Михаила Глинки, «Вечернюю серенаду» Франца Шуберта, «Вчера мы встретились» Сергея Рахманинова, неаполитанскую песню «Скажите, девушки» Родольфо Фальво и многое другое.

Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе сада. Стоимость — 650 рублей.

Детская страна спорта

С 30 марта по 2 апреля 2017 года на ВДНХ проходит выставка детского досуга и семейного отдыха «Спортлэнд». На время мероприятия павильон № 69 трансформируется в одно большое игровое пространство: здесь разместится около 100 интерактивных площадок. Гостей выставки ждут новейшие электронные и компьютерные игры, многочисленные творческие мастерские, увлекательные спортивные активности и многое другое.

Все интерактивные площадки выставки будут разделены на тематические блоки: «Спорт как игра», «Фабрика игр», «Кибергейм», «Техномания», «Студия креатива».

Специально для пытливых умов будут представлены новейшие электронные игры, дроны и квадрокоптеры. Также ребята смогут почувствовать себя настоящими робототехниками и инженерами, приняв участие в тематических мастер-классах. В «Студии креатива» самых творческих посетителей «Спортлэнд» ждут мастерские по бисероплетению, оригами, гончарному делу, изготовлению кукол и гипсовых фигурок, лепке и живописи.

Для самых маленьких гостей выставки будет работать игровой сектор. Он представит собой детский городок с надувными батутами, сухим бассейном, горками и лесенками. Также в зоне игр можно будет поучаствовать в танковых боях, анимационных программах, научных шоу, химических опытах и во многих других интересных активностях.

Ночь Тима Бертона

В ночь на 1 апреля в творческом пространстве «Люмьер-холл» пройдет кино-ночь, главными героями которой станут самые яркие персонажи картин режиссера Тима Бертона.

Вечер начнется с показа замечательного фильма «Битлджус». Зрителей ждет целый парад колоритных персонажей: неугомонные приведения, нелепые и странноватые представители мира живых и, конечно, черный юмор. То, что нужно в День смеха!