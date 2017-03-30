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17:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Уникальные операции на сердце впервые проведут в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 31 марта в специализированной кардиохирургической клинической больнице Нижнего Новгорода планируется провести уникальные операции на сердце с использованием инновационных транскатетерных аортальных клапанов CoreValve.

Согласно информации, данные операции проводятся в регионе впервые и уникальны тем, что аортальный клапан заменяется без вскрытия полости сердца и применения искусственного кровообращения.

Известно, что 31 марта в 09:00 будет проходить прямая трансляция из операционной, где будет проходить имплантация CoreValve.

СПРАВКА

CoreValve — это система транскатетерного протезирования аортального клапана сердца, по клинической эффективности сопоставимая с хирургической заменой аортального клапана. Такой способ имплантации подходит для престарелых пациентов, для которых другие способы лечения по ряду причин становятся недоступны.

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