Ученые впервые застали гигантского осьминога за трапезой

H. atlanticus или семирукий осьминог — один из двух самых больших осьминогов в мире, примерно такого же размера, 75 килограммов и трех с половиной метров в длину, достигает только гигантский осьминог Enteroctopus dofleini. Живущий ближе к побережью гигантский осьминог хорошо изучен, а о жизни глубоководного семирукого осьминога, не смотря на его огромный размер, известно очень немного. Он изредка попадается в тралы рыболовецких судов и еще реже в объективы подводных камер. До сих пор было неизвестно, чем питаются эти осьминоги.

Авторы новой работы с помощью подводных аппаратов на дистанционном управлении (ROV) засняли три экземпляра H. atlanticus в районе подводного каньона Монтерей и Гавайских островов. Один заснятых из осьминогов поедал медузу Phacellophora camtschatica и на момент съемок оставил от нее только купол с бахромой щупалец по краю, который по предположению ученых использовал для охоты на других морских обитателей.

Ученые также обследовали содержимое желудка пяти осьминогов из Зоологического музея Гамбурга и обнаружили остатки медуз и других стрекающих в желудках у всех пяти экземпляров.

Такой рацион необычен для головоногих, обычно они питаются рыбой, моллюсками и ракообразными. По-видимому, эта диета связана с тем, что желеобразные обитатели моря в изобилии водятся в толще воды, где живут семирукие осьминоги, а другой пищи в местах их обитания мало.

Знание о рационе H. atlanticus позволит лучше понять сложные пищевые цепочки глубоководных экосистем и проследить, как загрязнение морской воды разными отходами, например, похожими на медуз пластиковыми пакетами, скажется на обитателях открытого океана.

Не смотря на то, что семирукий осьминог изучен мало, это не самый таинственный глубоководный головоногий моллюск. Не так давно ученые нашли на рекордной глубине крошку осьминога, принадлежащего к новому виду.

Анна Маньшина