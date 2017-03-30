6 тысяч человек оштрафовали в РК за отсутствие регистрации с начала года

Об этом сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД РК Мурат Кабденов в ходе интернет-конференции на Tengrinews.kz.

По его словам, из них 6382 человека были подвергнуты штрафу в размере 7 МРП (15883 тенге). 1383 — подвергнуты административному взысканию в виде предупреждения. Также 19 человек были оштрафованы на 13 МРП (29497 тенге) за повторное правонарушение по этой статье, совершенное в в течение года после наложения предыдущего взыскания.

«По статье 492 Кодекса привлечено 7 784 гражданина РК, из них по части 1 — 1 383, части 2 — 6 382, части 3 — 19», — сообщил Кабденов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за 3 месяца текущего года 2013 жителей Алматинской области привлечены к административной ответственности за отсутствие регистрации. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Управления миграционной службы ДВД Алматинской области Эльмурат Нурсеитов, сообщает корреспондент.

«За 3 месяца 2017 года на постоянное место жительства зарегистрировано 72 710 человек, из них через портал электронного правительства — 87, на временное место жительства зарегистрировано 52 020 человек, из них через портал электронного правительства — 632 человека. К административной ответственности по статье 492 Кодекса об административных правонарушениях (проживание без регистрации или по недействительному удостоверению личности) привлечено 2013 правонарушителей. Из них по статье 492 части 1 — 585 правонарушителей, по статье 492 части 2 — 1427 правонарушителей, по статье 492 части 3 — 1 правонарушитель. По результатам которых оштрафовано на общую сумму 12 031 076 тенге», — сказал Нурсеитов.