Певца Николая Носкова перевели в стационар
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певец Николай Носков переведен в стационар, сообщается на официальном сайте артиста.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Певец Николай Носков переведен в стационар, сообщается на официальном сайте артиста.
Ранее сообщалось, что состояние певца оценивается как стабильное.
«На основании заключения лечащих врачей Николай Иванович переведён из реанимационного отделения в стационар», — говорится в сообщении на сайте.
Ранее сообщалось, что Носкову предстоит операция по удалению тромба в шейном отделе.
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Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». Выступал в составе групп «Москва» и «Парк Горького».