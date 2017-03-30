Певца Николая Носкова перевели в стационар

Ранее сообщалось, что состояние певца оценивается как стабильное.

«На основании заключения лечащих врачей Николай Иванович переведён из реанимационного отделения в стационар», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее сообщалось, что Носкову предстоит операция по удалению тромба в шейном отделе.

Кроме того, пресс-атташе музыканта Юлия Сажина ранее сообщила, что гастрольный тур Носкова «6:0», который был запланирован на апрель и май, будет отменен.

Николай Носков — советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». Выступал в составе групп «Москва» и «Парк Горького».