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18:18 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Каннский фестиваль критикуют за фотошоп ног Клаудии Кардинале

Каннский кинофестиваль 2017 года оказался в центре скандала за месяц до начала. Организаторы киносмотра попали под шквал критики, после того как выяснилось, что на официальном постере фотография актрисы Клаудии Кардинале образца 1959 года была изменена: ноги кинозвезды стали тоньше.

Источник: AFP 2017

Пользователи сравнили две фотографии в одном анимированном GIF-файле, который разлетелся по соцсетям.

«Хотя сам постер великолепен, приходится с прискорбием констатировать, […] что фото подверглось значительной ретуши по сравнению с оригиналом: на нем, например, уменьшили талию и изгиб бедра актрисы. Какая жалость», — расстраиваются во французском журнале Telerama.

На фотографии 1959 года босоногая итальянка в длинной юбке запечатлена в жизнерадостном прыжке на римской крыше в теплый полдень.

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Они осмелились дотронуться до Клаудии Кардинале... Куда катится этот безумный мир...

«Клаудия Кардинале, икона красоты, стройна и великолепна на оригинальном снимке. Попытка вырезать из нее килограммы — это скандал», — возмутилась в беседе с Франс-пресс секретарь общественной организации «Позвольте себе феминизм!» Клер Серр-Комб.

«Не место реализму»

Сама Кардинале, впрочем, не посчитала ретушь предосудительной.

«Это изображение отретушировали, чтобы показать легкость, которая словно делает меня игрой воображения. Здесь нет места реализму, и, будучи убежденной феминисткой, я не вижу никакого посягательства на женское тело. В мире происходят куда более достойные обсуждения вещи. Не будем забывать, что это всего лишь кино», — заявила актриса Франс-пресс.

Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо также высказался в защиту постера, сказав, что его изначально замечательно приняли.

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Жань-Поль Саломе
президент UniFrance Films

Его запись ретвитнул Фремо.

70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая, а фильмы, участвующие в конкурсе, объявят 13 апреля.

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Кардинале сохраняет жизненную и творческую активность | Источник: AP 2017

За более чем полувековую карьеру 78-летняя Кардинале снялась более чем в 80 фильмах, среди которых — «Леопард» Лукино Висконти и «Восемь с половиной» Федерико Феллини.

Родившаяся в Тунисе итальянка с детства владела французским, а итальянский выучила уже в зрелом возрасте. Большую часть жизни актриса провела во Франции, сохранив при этом итальянское гражданство.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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