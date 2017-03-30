Каннский фестиваль критикуют за фотошоп ног Клаудии Кардинале

Источник: AFP 2017

Пользователи сравнили две фотографии в одном анимированном GIF-файле, который разлетелся по соцсетям.

«Хотя сам постер великолепен, приходится с прискорбием констатировать, […] что фото подверглось значительной ретуши по сравнению с оригиналом: на нем, например, уменьшили талию и изгиб бедра актрисы. Какая жалость», — расстраиваются во французском журнале Telerama. На фотографии 1959 года босоногая итальянка в длинной юбке запечатлена в жизнерадостном прыжке на римской крыше в теплый полдень.

«Клаудия Кардинале, икона красоты, стройна и великолепна на оригинальном снимке. Попытка вырезать из нее килограммы — это скандал», — возмутилась в беседе с Франс-пресс секретарь общественной организации «Позвольте себе феминизм!» Клер Серр-Комб. «Не место реализму» Сама Кардинале, впрочем, не посчитала ретушь предосудительной. «Это изображение отретушировали, чтобы показать легкость, которая словно делает меня игрой воображения. Здесь нет места реализму, и, будучи убежденной феминисткой, я не вижу никакого посягательства на женское тело. В мире происходят куда более достойные обсуждения вещи. Не будем забывать, что это всего лишь кино», — заявила актриса Франс-пресс. Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо также высказался в защиту постера, сказав, что его изначально замечательно приняли.

Что это за идиотская полемика вокруг каннской афиши? Любое промо-фото так или иначе подвергается ретуши Жань-Поль Саломе президент UniFrance Films

Его запись ретвитнул Фремо. 70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая, а фильмы, участвующие в конкурсе, объявят 13 апреля. Председателем жюри станет завсегдатай конкурса испанский режиссер Пабло Альмодовар.

Кардинале сохраняет жизненную и творческую активность | Источник: AP 2017

За более чем полувековую карьеру 78-летняя Кардинале снялась более чем в 80 фильмах, среди которых — «Леопард» Лукино Висконти и «Восемь с половиной» Федерико Феллини. Родившаяся в Тунисе итальянка с детства владела французским, а итальянский выучила уже в зрелом возрасте. Большую часть жизни актриса провела во Франции, сохранив при этом итальянское гражданство.