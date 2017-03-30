Как воронежские дорожники отреагировали на снегопад в конце марта

В Ленинском районе, например, ещё рано утром посыпали проезжую часть пескосоляной смесью, в первую очередь на подъёмах, спусках, на перекрёстках и возле светофоров. Там, где возможно образование накатов и наледи.

Днём техника занялась подметанием улиц, одновременно рабочие убирали снег с тротуаров. Коммунальщики говорят, непогоду ожидали, специально припасли для холодной весны песок, соль и не стали переоборудовать дорожные машины.

Сегодня ночью синоптики обещают мороз до -6 градусов. Коммунальные службы собираются обработать дороги ещё раз.

Николай Владимиров, водитель комбинированной дорожной машины:

«Кое-где посыпали, досыпали, ну и начали сметать. В первую очередь, осевые, так называемые, чтобы видно было, где сплошная линия. Это в первую очередь нужно сделать, а потом, по мере поступления задач, выполняем остальные работы».